تيار الحكيم : الوضع الامني سيطيل ازمة تشكيل الحكومة الجديدة



توقع تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، عدم تمكن القوى السياسية من حسم مرشح رئاسة الحكومة خلال المهلة الدستورية جراء التطورات الامنية الاخيرة.



وقال النائب عن التيار اسعد المرشدي في تصريح صحفي :" ان الوضع الامني، من اعتداء على القوات الامنية وكذلك الاعتداء على القوات الامريكية، سيكون سببا مهما ومؤثرا في اطالة ازمة حسم تشكيل الحكومة الجديدة".



واستبعد المرشدي اعلان اختيار أو تكليف رئيس الوزراء الجديد، قبل انتهاء المهلة الدستورية، مبينا :" ان هذه المهلة سيتم خرقها من جديد".



واشار الى انه :" اذا رشح رئيس الجمهورية برهم صالح شخصية للمنصب، دون الرجوع الى القوى السياسية الشيعية، فلا يمكن ان تمر في البرلمان، وسوف يعاد سيناريو محمد توفيق علاوي معه، ويفشل في تمرير حكومته".