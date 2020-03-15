نائب : الانتخابات لن تجرى هذا العام او بداية العام المقبل



اكد النائب كاطع الركابي، صعوبة اجراء انتخابات مبكرة في نهاية العام الحالي أو بداية 2021.



وقال الركابي في تصريح صحفي :" ان الانتخابات المبكرة تكاد تكون مطلب الجميع ، ومنهم القوى السياسية ، بالاضافة الى ان المرجعية الدينية أكدت في خطبها الأخيرة على ذلك ، حتى البرلمان عندما اقر قانون الانتخابات الجديد كان هناك تأكيد على ضرورة تعهد رئيس الوزراء المقبل باجراء الانتخابات المبكرة ".



واضاف:" ان اجراء انتخابات مبكرة يصطدم بتحديات وإشكالات كبيرة ، منها ان قانون الانتخابات اقر بان تكون الدوائر متعددة في المحافظات وليس دائرة واحدة ، ما سيولد اشكالا على مستوى المفوضية والواقع على الأرض ، لان هناك اختلافا كبيرا بين ما موجود في بيانات المفوضية وبين ما موجود على الأرض ".



واشار الركابي الى :" ان المفوضية اكدت ، اكثر من مرة ، انها تحتاج إلى المزيد من الوقت للتهيئة للانتخابات قد يصل الى اكثر من سنة ونصف السنة ، لان هذه القضية فيها مشاكل كثيرة لان هناك مناطق متداخلة كما في المناطق المتنازع عليها في عدة محافظات وهذه ستولد مشاكل وتحتاج الى وقت".