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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 15 آذار 2020 01:06 م

نائب : الانتخابات لن تجرى هذا العام او بداية العام المقبل

مفوضية الانتخابات

اكد  النائب  كاطع الركابي،  صعوبة  اجراء انتخابات مبكرة في نهاية العام الحالي أو بداية 2021.

وقال الركابي في تصريح صحفي :" ان الانتخابات المبكرة تكاد تكون مطلب الجميع ، ومنهم  القوى السياسية ، بالاضافة الى ان المرجعية الدينية أكدت في خطبها الأخيرة على ذلك ، حتى البرلمان عندما اقر قانون الانتخابات الجديد كان هناك تأكيد على ضرورة  تعهد  رئيس الوزراء المقبل باجراء الانتخابات المبكرة ".

واضاف:" ان  اجراء انتخابات مبكرة يصطدم بتحديات وإشكالات كبيرة ، منها ان قانون الانتخابات اقر بان تكون الدوائر متعددة في المحافظات وليس دائرة واحدة ، ما سيولد اشكالا على مستوى المفوضية والواقع على الأرض ، لان هناك اختلافا كبيرا بين ما موجود في بيانات المفوضية وبين ما موجود على الأرض ".

واشار الركابي الى :" ان  المفوضية اكدت ، اكثر من مرة ، انها تحتاج إلى المزيد من الوقت للتهيئة للانتخابات  قد يصل  الى اكثر من سنة ونصف السنة ،  لان هذه القضية فيها  مشاكل كثيرة لان هناك مناطق متداخلة كما في المناطق المتنازع عليها في عدة محافظات وهذه ستولد مشاكل وتحتاج الى وقت".
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