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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 15 آذار 2020 12:58 م

المستشار المالي للحكومة : سعر النفط العراقي هبط الى ما دون 30 دولارا

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء


كشف مظهر محمد صالح  المستشار المالي لرئيس الحكومة ، عن  هبوط  سعر النفط العراقي الى ما دون 30 دولارا للبرميل الواحد.

وقال  محمد صالح  في تصريح صحفي :" ان الصادرات النفطية تشكل نسبة 98% من تدفقات العملة الاجنبية  الى العراق، في حين يشكل النفط 45% من الناتج المحلي الاجمالي، و93% من ايرادات الموازنة العامة، مما يجعله المورد الرئيس للاقتصاد ".

واضاف :" ان سعر برميل النفط العراقي هبط  الى اقل من 30 دولارا بعدما كان يقارب 60 دولارا ، وهو ما يكشف عن خسارة نصف ايرادات العراق النفطية مقارنة بمعدلاتها السابقة "، مؤكدا ان ذلك يشكل صدمة كبيرة في ايرادات البلاد، وهو ما يتطلب وقفة جادة وحكمة في ادارة الموارد ورقابة كبيرة.

واشار  المستشار المالي الى :" ان مجلس الوزراء يعكف على دراسة وضع المعالجات وبدائل كثيرة لمواجهة الازمة والتخفيف من آثارها، لا سيما  ان الحكومة تسعى جاهدة  الى امتصاص تداعيات الازمتين  النفطية والصحية جراء انتشار فايروس كورونا ".

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