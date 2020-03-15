مصرف الرافدين: دفع سلف المتقاعدين لأكثر من 980 متقاعدا عن طريق البطاقة الإلكترونية

أعلن مصرف الرافدين عن صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح ما بين 3 و5 و 8 و 10 ملايين دينار عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني .



وقال بيان لمصرف الرافدين، إنه تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 980 متقاعدا.



وأوضح البيان، أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".