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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 15 آذار 2020 12:41 م

الفتح : السباعية تقدم المرشح لرئاسة الوزراء الى رئيس الجمهورية .. اليوم

كريم عليوي


أعلن النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي :" ان  اللجنة السباعية سترسل اليوم  الاحد اسم المرشح للتكليف بمنصب رئيس الوزراء الى رئاسة الجمهورية"،  مؤكدا :" ان اللجنة السباعية لديها تخويل من كافة القوى السياسية الشيعية باختيار المرشح الجديد ".

وقال عليوي في تصريح صحفي :" ان اللجنة السباعية اوشكت على الاستقرار على اسم شخصية محددة ،سوف يتم رفعها الى رئيس الجمهورية برهم صالح لغرض التكليف بمنصب رئيس الوزراء"،  مبينا :" ان المعلومات التي حصلنا عليها تفيد بان المرشح سيكون من الشخصيات المستقلة” .

واضاف :" ان القوى السياسية الشيعية منحت اللجنة الصلاحية باختيار المرشح الجديد لمنصب رئيس الوزراء ،  دون الرجوع الى كتلها السياسية التي رشحتها ،  اذ يتم دفع اسم المرشح مباشرة الى رئاسة الجمهورية لغرض اصدار قرار التكليف ".

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