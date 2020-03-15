الفتح : السباعية تقدم المرشح لرئاسة الوزراء الى رئيس الجمهورية .. اليوم



أعلن النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي :" ان اللجنة السباعية سترسل اليوم الاحد اسم المرشح للتكليف بمنصب رئيس الوزراء الى رئاسة الجمهورية"، مؤكدا :" ان اللجنة السباعية لديها تخويل من كافة القوى السياسية الشيعية باختيار المرشح الجديد ".



وقال عليوي في تصريح صحفي :" ان اللجنة السباعية اوشكت على الاستقرار على اسم شخصية محددة ،سوف يتم رفعها الى رئيس الجمهورية برهم صالح لغرض التكليف بمنصب رئيس الوزراء"، مبينا :" ان المعلومات التي حصلنا عليها تفيد بان المرشح سيكون من الشخصيات المستقلة” .



واضاف :" ان القوى السياسية الشيعية منحت اللجنة الصلاحية باختيار المرشح الجديد لمنصب رئيس الوزراء ، دون الرجوع الى كتلها السياسية التي رشحتها ، اذ يتم دفع اسم المرشح مباشرة الى رئاسة الجمهورية لغرض اصدار قرار التكليف ".