إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من العتاد باتجاه إيران جنوبي البصرة

أحبطت استخبارات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة عملية تهريب كمية كبيرة من العتاد باتجاه إيران في قضاء الفاو جنوبي البصرة.

وقالت قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في بيان، إنه وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تم إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من العتاد باتجاه الجانب الإيراني " من قبل شخص يقود دراجة نارية ومعه بالجانب الثاني زورق إيراني " ضمن قاطع مسؤولية أمرية حرس حدود السواحل في قضاء الفاو.

وأضاف البيان، " أنه وبعد إطلاق النار عليهما لاذا بالفرار مستغلين وعورة المنطقة تاركين العتاد في المكان الذي تم ضبطه من قبل قوة الكمين.