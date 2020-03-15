التميمي يطالب الكتل المعنية بالإسراع بتسمية رئيس الوزراء الجديد

طالب عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى رياض التميمي الكتل السياسية المعنية بالإسراع بتسمية رئيس الوزراء الجديد وفق المدة الدستورية .



وقال في بيان صحفي، إن الأوضاع على مستوى العراق والعالم لا تحتمل أي تأخير في حسم الملفات المهمة وخاصة ملف اختيار رئيس الوزراء الجديد الذي اصبح ازمة سياسية تعكس عدم القدرة على حلها لحد الآن.

وأضاف التميمي، أن ما يمر به العالم بشكل عام من انتشار سريع لفيروس كورونا الوبائي الخطير يتطلب من الجميع التعاون من اجل ابعاد تأثيراته السلبية عن بلدنا قدر المستطاع .مبينا ان هذا الامر لن يتم بشكل واضح دون وجود حكومة جديدة يتفق عليها الجميع لإنقاذ بلدنا وشعبنا من تداعيات هذا الوباء المستمرة.



وشدد على ضرورة ان يتحمل المعنيون بملف اختيار رئيس الوزراء المسؤولية وعليهم الخجل من الشعب لتاخر الاختيار والذي هو نتاج للمناكفات السياسية.

وتنتهي المهلة الدستورية لاختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء منتصف ليل اليوم الأحد.