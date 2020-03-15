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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 15 آذار 2020 12:33 م

الكناني : تحرك برلماني لتجاوز الكتل السياسية في اختيار رئيس الوزراء

النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني


اكد  النائب  احمد الكناني، :" ان الساعات الماضية شهدت حراكاً نيابياً واسع النطاق من أجل تسمية  رئيس للوزراء، وتقديمه الى رئيس الجمهورية وفق السياقات الدستورية ".

وقال الكناني، في تصريح صحفي :" ان السبب في هذا التحرك، هو ان الزعماء السياسيين عقدوا  اكثر من لقاء لكنهم اختلفوا في معايير ومواصفات المرشح ".

واضاف :" ان آلية عمل النواب ستكون بالتوصل الى مرشحين يتم رفع  اسمائهم  الى الزعماء، كون هناك رؤية موحدة لعدد غير قليل من الاعضاء ، حول المواصفات المطلوبة في رئيس الوزراء ".

ولفت الكناني، الى :" ان  اللجوء الى هذا الخيار ليس بالسهل، بالتزامن مع تعدد المواقف وتباينها داخل الكتل السياسية، الشيعية والسنية والكردية أيضاً ".

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