الكناني : تحرك برلماني لتجاوز الكتل السياسية في اختيار رئيس الوزراء



اكد النائب احمد الكناني، :" ان الساعات الماضية شهدت حراكاً نيابياً واسع النطاق من أجل تسمية رئيس للوزراء، وتقديمه الى رئيس الجمهورية وفق السياقات الدستورية ".



وقال الكناني، في تصريح صحفي :" ان السبب في هذا التحرك، هو ان الزعماء السياسيين عقدوا اكثر من لقاء لكنهم اختلفوا في معايير ومواصفات المرشح ".



واضاف :" ان آلية عمل النواب ستكون بالتوصل الى مرشحين يتم رفع اسمائهم الى الزعماء، كون هناك رؤية موحدة لعدد غير قليل من الاعضاء ، حول المواصفات المطلوبة في رئيس الوزراء ".



ولفت الكناني، الى :" ان اللجوء الى هذا الخيار ليس بالسهل، بالتزامن مع تعدد المواقف وتباينها داخل الكتل السياسية، الشيعية والسنية والكردية أيضاً ".