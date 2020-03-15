محافظ ذي قار يعلن تعطيل الدوام وفرض حظر التجوال لمدة ثلاثة أيام

أعلن محافظ ذي قار وكالة اباذر عمر العمر تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية وفرض حظر للتجوال لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح اليوم الاحد ، في اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فايروس كورونا بعد تسجيل اصابة ثانية في المحافظة .



وقال العمر في بيان، إن تعطيل الدوام يشمل جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات ، ماعدا الصحية والخدمية والامنية بنسبة 50% وأن حظر التجوال يشمل جميع المواطنين والأسواق التجارية وحركة المركبات من اجل ضمان حماية سلامة ابناء المحافظة ومنع انتشار اصابات اضافية بفايروس كورونا".

وأشار إلى أن خلية الأزمة تتابع بشكل مستمر اجراءات الدوائر المعنية واخر التطورات بهذا الشأن واتخاذ القرارات اللازمة في حال اي تطورات اخرى مستقبلا.

ودعا العمر جميع ابناء المحافظة الى الالتزام بهذه القرارات المهمة لصالح الجميع وحماية المواطنين وسلامتهم لحين تجاوز الازمة الحالية التي يتعرض لها العالم والعراق.