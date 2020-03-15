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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 15 آذار 2020 10:34 ص

خبير استراتيجي: غلق مؤسسات الدولة وحظر التجوال أبرز الحلول لإبطاء انتشار "كورونا" في العراق

كورونا

أكد الخبير الاستراتيجي، إحسان الشمري، أن أبرز الحلول لإبطاء انتشار كورونا والقضاء عليه في العراق، هي غلق مؤسسات الدولة وحظر التجوال بعد الثالثة مساءاً.

وقال الشمري في تغريدة على صفحته الشخصية في "تويتر"، إن "تصاعد اعداد المصابين بوباء كورونا في العراق يُحتم على السلطات اتخاذ إجراءات غير نمطية تعمل على ابطاء انتشاره"، مؤكدا انه "اذا لم تتخذ السلطات خطوات فان الوضع سيكون سيئاً وخطيراً.

واقترح الشمري، أربعة أمور على الحكومة تطبيقها لإبطاء انتشار الوباء، وهي:
 1-تعطيل المدارس والجامعات لمنتصف نيسان
2-غلق مؤسسات الدولة لمدة أسبوعين
3-حظر التجوال بعد 3 ظهراً
4-تدخل الجيش لتطبيق القرارات

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