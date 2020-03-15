مسرور بارزاني: يتعين على الإقليم حظر التجول في مدن الإقليم وبلداته

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، منع التنقل بين محافظات الإقليم والمحافظات العراقية الأخرى، مؤكدا أن المرحلة الجديدة يتعين على الإقليم حظر التجول في مدن إقليم كردستان وبلداته.



وقال بارزاني في بيان، إن "المرحلة الجديدة يتعين على الإقليم حظر التجول في مدن إقليم كردستان وبلداته".

وأضاف أن "حكومة الإقليم عمدت قبل العديد من الدول إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية وإصدار التوجيهات الصحية وتخصيص ميزانية والقيام بالخطوات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا".



وأشار إلى أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 28، فيما توفي شخص واحد في الإقليم حتى الآن".

وطالب بارزاني بحسب البيان الجهات ذات العلاقة في الحكومة وأصحاب الأملاك بمراعاة الوضع إزاء المحال التجارية المستأجرة وتحمل الخسائر بصورة مشتركة بهدف تقليل الأعباء على المستأجرين".

وأكد أن "حكومة الإقليم ستواصل اتحاذ التدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية".