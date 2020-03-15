القضاء ينفي إصدار حكم إعدام بحق أحد المتظاهرين

نفى مجلس القضاء الأعلى الأنباء المتداولة بشأن إصدار حكم إعدام بحق أحد المتظاهرين أو النية في إصدار هكذا أحكام مستقبلًا.

وأوضح المركز الإعلامي للمجلس في بيان، "أن مجلس القضاء الأعلى سبق وأن أوضح أن حق التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور ولا يجوز قانوناً محاسبة شخص يستخدم حقاً مكفولاً دستورياً وقانونيا".

وأضاف أن "هذه المعلومات المغلوطة هي جزء من الشائعات الكاذبة التي تروج لها العصابة الإلكترونية التي تم كشفها قبل أيام والتي تتعمد إثارة الرأي العام ضد القضاء وأن ترويج هذه المعلومات الكاذبة هو محاولة للضغط على القضاء لغلق هذه القضية".