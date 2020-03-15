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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 15 آذار 2020 09:54 ص

الحزب الديمقراطي الكردستاني يحدد عددا من الشروط مقابل دعم رئيس الوزراء المقبل في البرلمان

ميادة النجار

حدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، عددا من الشروط مقابل دعم رئيس الوزراء المقبل في البرلمان.

وقالت عضوة الحزب النائبة ميادة النجار في تصريح، إن الرئاسات الثلاث الكردستانية لديها تنسيق وتفاهم لتطابق الرؤى مع جميع الأحزاب السياسية في الإقليم، لكي يكون الخطاب الكردي موحدا.

وأضافت، أن الكتل الكردية ستدعم رئيس الوزراء المقبل داخل البرلمان إذا كان مقبولا لدى جميع مكونات الشعب العراقي، ويلتزم بتطبيق الدستور، ويراعي الحقوق والمطالب الدستورية لإقليم كردستان.

وشددت على ضرورة أن تكون لديه النية لحل جميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وفق الدستور.

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