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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 15 آذار 2020 09:48 ص

المستشار المالي للحكومة: هبوط أسعار النفط يكلف العراق خسارة نصف إيراداته

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء

قال المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح، إن أسعار النفط في العراق هبطت إلى ما دون الـ 30 دولارا للبرميل الواحد، بعدما كان يقارب الـ60 وهو ما يكشف عن خسارة نصف إيرادات العراق النفطية مقارنة بالمعدلات السابقة.

 واعتبر أن ذلك يشكل صدمة كبيرة في إيرادات البلد ما يتطلب وقفة جادة.

وأضاف صالح ،أن الصادرات النفطية تشكل نسبة 98 بالمئة من تدفقات العملة الأجنبية إلى العراق، في حين يشكل النفط 45 بالمئه من الناتج المحلي الإجمالي، و93 بالمئه من إيرادات الموازنة العامة، مما يجعله المورد الرئيس للاقتصاد، مؤكدا مساعي مجلس الوزراء لمواجهة الأزمة والتخفيف من آثارها.

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