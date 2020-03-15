بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 15 آذار 2020
آخر الأخبار
"مواجهة مفتوحة".. بين واشنطن وإيران ووكلائها في العراق الضربة الأمريكية الكبرى.. النار الأمريكية تحرق حزب الله العراقي لم يتبقَّ من المهلة الدستورية سوى يومين.. والقوى الشيعية عاجزة عن اختيار رئيس وزراء جديد القوى الشيعية تقلب أوراقها القديمة .. آخر الدواء إحياء "التحالف الوطني"!! في ديالى .. 100 تل أثري تنتظر من يزيل التراب عنها لجنة برلمانية تقدم مقترحات لوزارة النفط لمواجهة انخفاض الأسعار "سائرون" يهدد بـ " موقف آخر" في حال عدم حسم ملف رئاسة الحكومة مستشار عسكري: واشنطن أعلنت الحرب على بغداد المالية النيابية : 7 تريليونات دينار العجز المتوقع في رواتب الموظفين والمتقاعدين القبض على ٣ أشخاص من المتاجرين بالحبوب المخدرة في الديوانية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 15 آذار 2020 03:35 ص

تقرير| تحولات الإرهابي حسن نصر الله من إفلاس لبنان إلى أزمة كورونا

نصر الله
جاءت التصريحات الخائبة التي صدرت عن الإرهابي حسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله لتفضح العقل الخاوي لزعيم الإرهاب الإيراني حسن نصر الله في لبنان، فالناس لا تنقصهم نصائح نصر الله حتى يؤمنوا وهو ارهابي عتيد تربي على العنف والتفجيرات وأموال المخدرات..
 ولا تنقصهم ما يقوله عن الترابط والوحدة بين المسلمين والمسيحيين في لبنان وخارجها، فببركاته الإيرانية تم تدمير النسيج الاجتماعي في لبنان، وبفضل الحكومة الشؤوم التي شارك فيها تم إعلان إفلاس لبنان.
 نصر الله الذي كان ينتظر منه الجميع إعلان تفكيك الميلشيات في لبنان والانخراط في الدولة والدفع بنحو 15 الف إرهابي يتبعونه للعمل في صفوف الدولة، وجذب عدة مليارات مخزنة من أموال المخدرات وضخها في مصارف لبنان خرج يحكي عن كورونا!
 ولايقول كلاما علميا او صحيا ذا قيمة ولكنه يقدم نصائح بالية وهو ما عرضه لانتقادات ضخمة.
وكان الإرهابي نصر الله قال، إنه لا يثق في الرئيس الأمريكي ترامب ولا في الفريق المعاون له
 وبصراحة كلماته عن أمريكا لا تلزمنا
 خرج نصر الله يقول:  أن ترامب يدعي أنه يريد مساعدة إيران، وهذا نفاق لأن من يريد أن يساعد يرفع العقوبات في المجالات الطبية والصحية".
واعتبر أن مواجهة كورونا قابلة للتحقق سواء في ما يتعلق بمنع وحد الانتشار أو بمعالجة المرضى، مضيفا أنه عليهم تحديد الهدف من معركة مواجهة كورونا. وأشار إلى أن وزارة الصحة وأطقمها والمستشفيات والأطباء وكل ما يتصل بالعمل الصحي هم بالخط الأمامي ويجب أن ينظر إليهم على أنهم ضباط الخط الأمامي.
وأضاف أن كورونا يطال كل مجالات حياة الناس والكرة الأرضية ولا يقف عند حدود العدد، موضحا أن لبنان أمام عدو تهديده واضح وكبير وواسع.
ولفت إلى أن الوازع الديني هو من أهم الدوافع للانتصار في هذه المعركة، كما حصل في معركة المقاومة، ولا يجوز أن يفتح الباب أمام المزايدات في هذا المجال. وأضاف: "لا يجب مقاربة كورونا من منطلق مذهبي أو طائفي أو عرقي، نحن أمام معركة إنسانية بالكامل ويجب أن نخوضها من منطلق إنساني بالكامل".
مراقبون طالبوا نصر الله طالما عنده وقت للنصح أن يبادر إلى التطرق الى إفلاس لبنان وقد كانت الميليشيا الارهابية التي يرأسها سببا في نكبة بيروت.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الجيش العراقي

تقرير| الحشد الشعبي ليس جزءًا من الجيش وعلى الجميع تطهير جسد القوات المسلحة 15 آذار 2020 02:28 ص

صورة للهجوم الامريكي على مقار الميلشيات

تقرير| خامنئي يريد إخفاء نكبة كورونا.. خفايا الهجوم الميلشياوي على معسكر التاجي 15 آذار 2020 01:38 ص

القوات الأمريكة

"مواجهة مفتوحة".. بين واشنطن وإيران ووكلائها في العراق 14 آذار 2020 05:17 م

القصف الأمريكي

الضربة الأمريكية الكبرى.. النار الأمريكية تحرق حزب الله العراقي 14 آذار 2020 04:40 م

البيت الشيعي

لم يتبقَّ من المهلة الدستورية سوى يومين.. والقوى الشيعية عاجزة عن اختيار رئيس وزراء جديد 14 آذار 2020 04:23 م

1

القوى الشيعية تقلب أوراقها القديمة .. آخر الدواء إحياء "التحالف الوطني"!! 14 آذار 2020 03:45 م

قصف امريكي على الحشد

تقرير| الضربة الكبرى.. واشنطن تؤدب قطعان حزب الله وميليشيا الحشد الاجرامية بعد قصف التاجي 13 آذار 2020 02:41 ص

علي اكبر ولايتي مصابا بكورونا

تقرير| كورونا يضرب رأس السلطة في إيران.. مستشارين خامنئي في الحجر الصحي 12 آذار 2020 11:04 م

التعليقات