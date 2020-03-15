تقرير| الحشد الشعبي ليس جزءًا من الجيش وعلى الجميع تطهير جسد القوات المسلحة

طالب خبراء الحكومة العراقية الحالية والقادمة، بأخذ خطوات متقدمة في موضوع انضمام ميليشيات الحشد الشعبي الارهابي للقوات المسلحة العراقية وهو القرار الأسود الذي اتخذه حيدر العبادي. وطالبوا بفك هذا الارتباط وفصل ميليشيا الحشد الشعبي عن الجيش العراقي وتطهير صفوفه.

وحذروا من أنه مع العمليات القذرة التي يقوم بها الحشد فإنه سيورط الجيش في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وهنا مكمن الخطر.

الحشد الميليشياوي ليس جزءا من الجيش العراقي وعلى الجميع البدء بتطهير الجيش من هذه العناصر المدنسة.

وكانت قد أعلنت قيادة العمليات في الجيش العراقي، مقتل7 أشخاص، من بينهم 4 جنود من جراء الضربات التي شنتها الطائرات الأميركية ردا على مقتل جنود غربيين في قصف طال قاعدة تستضيف قوات للتحالف الدولي شمال بغداد.





وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت في وقت سابق إن الضربات الجوية، استهدفت تجمعات لميليشيات حزب الله العراقي، التي تتهمها بالوقوف وراء هجوم على قاعدة التاجي شمال بغداد، أدى لمقتل أميركيين اثنين وبريطاني.

وتحدث المرصد السوري عن ضربات استهدفت موقعا للميليشيات العراقي في الجانب السوري من الحدود، وتحديدا في منطقة البوكمال.

وتعتبر ميليشيات كتائب حزب الله العراقي من أبرز عناصر ميليشيات الحشد الشعبي في العراقي، وهي الأقرب لإيران، وكان يقودها حتى مطلع يناير الماضي، أبو مهدي المهندس، الذي قتل بضربة جوية أميركية مع الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، قرب مطار بغداد.

واستعرض الجيش العراقي المواقع التي استهدفتها الولايات المتحدة:

1.مغاوير الفرقة التاسعة عشر ومقر لـ٤٦ الحشد الشعبي. (أصدرت الحكومة العراقية بدمجه للقوات المسلحة).

2. فوج شرطة بابل الثالث في مناطق محافظة بابل بمناطق: جرف النصر، السعيدات، البهبهاني، منشأة الاشتر للتصنيع العسكري السابق.

3.مطار كربلاء قيد الإنشاء الواقع على الطريق الرابط بين كربلاء والنجف. وقال الجيش العراقي إن هذه الضربات أدت إلى مقتل أربعة من جنوده وإصابة أربعة آخرين بينهم اثنان بحالة حرجة، فضلا عن مقتل اثنين من عناصر طوارئ شرطة بابل وجرح اثنين آخرين.



وأضاف أن القصف أدى مقتل عامل مدني في مطار قيد الانشاء في كربلاء وسقوط 5 جرحى من ميليشيات الحشد الشعبي.

واعتبرت بأن التذرع بأن "الهجوم جاء كرد على العمل العدواني الذي استهدف معسكر التاجي هو ذريعة واهية وتقود إلى التصعيد ولا تقدم حلا للسيطرة على الاوضاع بل يقود الى التصعيد".

في نفس السياق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي أن 33 صاروخا من طراز كاتيوشا سقطت على قاعدة التاجي شمالي بغداد، في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوع على القاعدة، التي تضم قوات للتحالف الدولي. وأوضحت قيادة العمليات المشتركة: "في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، السبت، تعرض معسكر التاجي لعدوان سافر آخر بعد سقوط 33 صاروخا من نوع كاتيوشا على وحدات الدفاع الجوي العراقي وقرب بعثة التحالف الدولي".

وتابعت: "وقد عثرت قواتنا على سبعة منصات تم إطلاق الصواريخ منها في منطقة أبو عظام المجاورة، ووجدت فيها 24 صاروخا جاهزا للإطلاق، حيث عملت على إبطال مفعولها".

وبعد.. توريط الجيش العراقي في الأعمال القذرة للميليشيات لعبة خطرة ولا يمكن قبولها على الاطلاق وينبغي اخراج هذه الاجسام الشاذة بعيدا عن الجيش.

