في ديالى .. 100 تل أثري تنتظر من يزيل التراب عنها

أكد مؤرخ مختص بالمواقع الأثرية وجود نحو 100 تل أثري في محافظة ديالى تعود لعصور تاريخية مختلفة .



وقال المؤرخ عدنان حاتم :" تنتشر في ديالى نحو 100 تل يمكن وصفها بالتلال المجهولة ، لأنها لا يعرف ما تحمل في باطنها ، لكن الجميع متفق على انها تحمل اسرار اكثر من 5 عصور تاريخية بعضها يعود الى مملكة اشنونا في الالف الثاني قبل الميلاد ".



وأضاف حاتم :"أن دائرة الاثار نجحت في الحفاظ على هذه التلال من اي تجاوزات لعقود ، لكن حتى الآن لا توجد أي مبادرات لكشف ما تحويه من طلاسم واسرار "، مؤكدا :" ان تلك التلال ربما تؤدي الى تغيرات كبيرة في معرفة اسرار الحضارات التي ولدت في وادي الرافدين ".



