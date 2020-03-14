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السبت, 14 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 14 آذار 2020 02:53 م

في ديالى .. 100 تل أثري تنتظر من يزيل التراب عنها

صورة أرشيفية
أكد مؤرخ مختص بالمواقع الأثرية وجود نحو 100 تل أثري في محافظة ديالى تعود لعصور تاريخية مختلفة .
 
وقال  المؤرخ عدنان حاتم :" تنتشر في ديالى  نحو 100 تل يمكن وصفها بالتلال المجهولة ، لأنها لا يعرف ما تحمل في باطنها ، لكن الجميع متفق على انها تحمل اسرار اكثر من 5 عصور تاريخية بعضها يعود الى مملكة اشنونا في الالف الثاني قبل الميلاد ".
 
وأضاف حاتم :"أن دائرة الاثار نجحت في الحفاظ على هذه التلال من اي تجاوزات لعقود ، لكن حتى الآن لا توجد أي مبادرات لكشف ما تحويه من طلاسم واسرار "، مؤكدا :" ان تلك التلال ربما تؤدي الى تغيرات كبيرة في معرفة اسرار الحضارات التي ولدت في وادي الرافدين ".

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