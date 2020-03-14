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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 14 آذار 2020 02:49 م

لجنة برلمانية تقدم مقترحات لوزارة النفط لمواجهة انخفاض الأسعار

صادق السليطي
طالبت لجنة النفط والطاقة النيابية وزارة النفط باتخاذ إجراءات مناسبة بشأن انخفاض أسعار النفط، ودعتها إلى تقليل مصاريف جولات التراخيص البترولية.

وقال عضو اللجنة صادق السليطي في تصريح صحفي :" هناك عدة اقتراحات قدمتها اللجنة الى وزارة النفط بكتاب رسمي لاتخاذ اجراءات مناسبة، منها تقليل كلفة ونفقات استخراج النفط، لكونها تختلف بين المستخرج عبر الشركات الوطنية وشركات جولات التراخيص ".

ودعا إلى تشكيل لجان مختصة لتقليل مصاريف جولات التراخيص البترولية وتفعيل دور مجلس الادارة المشترك ونقل صلاحيات الصرف المحددة بعشرين مليون دولار وتقليلها الى خمسة ملايين دولار ومتابعة تجزئة الطلبيات وملاحق العقود ، مشددا على ضرورة تدقيق جميع مصاريف جولات التراخيص وصحة ابواب الانفاق مع الغاء عقود الشركات الامنية او تقليلها الى 25% وتكليف وزارتي الداخلية والدفاع بتوفير الارض لهذه الشركات .

واكد السليطي ضرورة تدقيق كميات النفط الخام المنتج والمعد من قبل الاقليم وارقام الحسابات التي تودع فيها المبالغ ووضع خطة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية لايقاف عمليات تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية التي تسبب هدرا في المال العام .
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