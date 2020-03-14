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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 14 آذار 2020 02:44 م

"سائرون" يهدد بـ " موقف آخر" في حال عدم حسم ملف رئاسة الحكومة

النائب-عن-تحالف-سائرون-غايب-العميري
رجح تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حسم ملف رئاسة الوزراء قبل انتهاء المدة الدستورية، مهددا باتخاذ "موقف آخر" بحال عدم حسمه.

وقال النائب عن التحالف غايب العميري، في تصريح صحفي :" ان اللجنة المشكلة من قبل القوى السياسية الشيعية تواصل اجتماعاتها لطرح شخصية جديدة لرئاسة الوزراء".

وأضاف أنه "ستكون هناك نتائج خلال اليومين المقبلين لاختيار شخصية تتوافق عليها جميع القوى السياسية الشيعية"، مؤكداً انه "في حال عدم حسم هذا الملف سيكون لسائرون موقف آخر في حينه ".
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