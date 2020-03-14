مستشار عسكري: واشنطن أعلنت الحرب على بغداد

أكد المستشار العسكري صفاء الأعسم، اليوم السبت، أن الهجوم الأميركي ضد اهداف مدنية وعسكرية دون علم الحكومة ، هو إعلان للحرب من أجل فرض الهيمنة العسكرية على العراق.



وقال الأعسم في تصريح صحفي :" إن استهداف مواقع أمنية ومدنية بضمنها قوات الجيش العراقي ، يعد رسالة مباشرة من واشنطن بإعلان الحرب على بغداد ".



وأضاف :"أن القصف الأمريكي لمواقع عراقية يهدف الى تثبيت الوجود الأميركي العسكري في العراق ومنع اي جهة تعترض عليه ، بالتزامن مع وصول منظومة باتريوت للدفاع الجوي الخاصة بأميركا دون استشارة الحكومة العراقية " .



وأوضح :" ان اعلان الحرب ضد الحكومة العراقية من قبل اميركا ، يراد منه زيادة اعداد القواعد العسكرية الاميركية من 14 الى 16 قاعدة خلال الاشهر القليلة المقبلة".