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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 14 آذار 2020 02:38 م

المالية النيابية : 7 تريليونات دينار العجز المتوقع في رواتب الموظفين والمتقاعدين

هيثم الجبوري
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن عجز متوقع في رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية بحدود 7 تريليونات دينار، وأرجعت ذلك لقرارات غير مدروسة اتخذها مجلس الوزراء.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح صحفي :"إن العراق يمر حالياً بعدة تحديات على عدد من الأصعدة أخطرها على الجانب الاقتصادي ، اذ ان جميع المشكلات يمكن تداركها بالحوار والتأجيل والمماطلة، الا الملفات المتعلقة بأرزاق الناس ".

وأضاف  الجبوري :"أن معدل الزيادة في النفقات للعام الحالي مقارنة بالماضي وصل إلى نسبة 40%، في مواجهة قلة كبيرة في الواردات النفطية وغير النفطية " ، مبينا :"أن الحل يكون بمحورين، الأول ضغط النفقات والثاني هو زيادة الايرادات غير النفطية ".

وأوضح :" أن زيادة النفقات ناجمة عن قرارات غير مدروسة صدرت من مجلس الوزراء "، مشيرا الى :" ان الزيادات في الرواتب بـلغت 8 تريليونات دينار، و مستحقات المتقاعدين 3.5 تريليون دينار، وشبكة الحماية الاجتماعية  1.4 تريليون دينار، اضافة إلى زيادة استيراد الغاز والكهرباء والديون الخارجية ".
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