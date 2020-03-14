المالية النيابية : 7 تريليونات دينار العجز المتوقع في رواتب الموظفين والمتقاعدين

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن عجز متوقع في رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية بحدود 7 تريليونات دينار، وأرجعت ذلك لقرارات غير مدروسة اتخذها مجلس الوزراء.



وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح صحفي :"إن العراق يمر حالياً بعدة تحديات على عدد من الأصعدة أخطرها على الجانب الاقتصادي ، اذ ان جميع المشكلات يمكن تداركها بالحوار والتأجيل والمماطلة، الا الملفات المتعلقة بأرزاق الناس ".



وأضاف الجبوري :"أن معدل الزيادة في النفقات للعام الحالي مقارنة بالماضي وصل إلى نسبة 40%، في مواجهة قلة كبيرة في الواردات النفطية وغير النفطية " ، مبينا :"أن الحل يكون بمحورين، الأول ضغط النفقات والثاني هو زيادة الايرادات غير النفطية ".



وأوضح :" أن زيادة النفقات ناجمة عن قرارات غير مدروسة صدرت من مجلس الوزراء "، مشيرا الى :" ان الزيادات في الرواتب بـلغت 8 تريليونات دينار، و مستحقات المتقاعدين 3.5 تريليون دينار، وشبكة الحماية الاجتماعية 1.4 تريليون دينار، اضافة إلى زيادة استيراد الغاز والكهرباء والديون الخارجية ".