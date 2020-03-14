بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 14 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 14 آذار 2020 01:23 م

القبض على ٣ أشخاص من المتاجرين بالحبوب المخدرة في الديوانية

اعتقال
ألقت مفارز من شرطة محافظة الديوانية القبض على 3 أشخاص من المتاجرين بالحبوب المخدرة.
 
وقال مصدر في إعلام شرطة المحافظة" إن مفارز مكافحة المخدرات ألقت القبض على شخصين اثنين من سكنة ميسان والنجف الاشرف وشخص اخر من سكنة الديوانية .
 
وأضاف  تم ضبط بحوزة هؤلاء المتهمين على كميات من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع.
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