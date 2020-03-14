القبض على ٣ أشخاص من المتاجرين بالحبوب المخدرة في الديوانية

ألقت مفارز من شرطة محافظة الديوانية القبض على 3 أشخاص من المتاجرين بالحبوب المخدرة.
وقال مصدر في إعلام شرطة المحافظة" إن مفارز مكافحة المخدرات ألقت القبض على شخصين اثنين من سكنة ميسان والنجف الاشرف وشخص اخر من سكنة الديوانية .
وأضاف تم ضبط بحوزة هؤلاء المتهمين على كميات من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع.
وقال مصدر في إعلام شرطة المحافظة" إن مفارز مكافحة المخدرات ألقت القبض على شخصين اثنين من سكنة ميسان والنجف الاشرف وشخص اخر من سكنة الديوانية .
وأضاف تم ضبط بحوزة هؤلاء المتهمين على كميات من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع.