القبض على ٣ أشخاص من المتاجرين بالحبوب المخدرة في الديوانية

ألقت مفارز من شرطة محافظة الديوانية القبض على 3 أشخاص من المتاجرين بالحبوب المخدرة.



وقال مصدر في إعلام شرطة المحافظة" إن مفارز مكافحة المخدرات ألقت القبض على شخصين اثنين من سكنة ميسان والنجف الاشرف وشخص اخر من سكنة الديوانية .



وأضاف تم ضبط بحوزة هؤلاء المتهمين على كميات من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع.