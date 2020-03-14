السفارة الأمريكية تلغي مواعيد التأشيرات في قنصليتها بأربيل

ألغت السفارة الأميركية في العراق، اليوم السبت، جميع مواعيد مقابلات التأشيرات وخدمات المواطنين الأمريكيين بقنصليتها في أربيل لأربعة أيام.

وقالت السفارة في بيان لها، "نظرًا للتوترات الإقليمية المتزايدة واتباع اجراءات الحيطة والحذر، سوف يتم إلغاء جميع مواعيد مقابلات التأشيرات ومقابلات خدمات المواطنين الأمريكيين في القنصلية الأمريكية العامة في أربيل في الفترة من 15 إلى 19 مارس 2020".

وأضافت "يجب على المتقدمين إعادة جدولة مواعيدهم عبر الإنترنت باستخدام التواريخ المتاحة ويمكن لمواطني الولايات المتحدة في إقليم كردستان الذين يحتاجون إلى خدمات الطوارئ التواصل عبر البريد الالكتروني [email protected]".