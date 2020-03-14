مصرف الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف 25 مليون دينار لموظفي الدولة

أطلق مصرف الرافدين دفعة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح ما بين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية .



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان : إنه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لاكثر من 4400 موظف من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الإلكترونية".



وأوضح البيان، أن" صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".