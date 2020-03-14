توقف الحركة في أربيل والسليمانية بشكل كامل بسبب كورونا

توفقت الحركة بشكل كامل في مدينتي أربيل والسليمانية، اليوم السبت، بعد قرار وزارة الداخلية بإيقاف تحرك المواطنين للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا.



واقتصرت الحركة بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني على الفرق الطبية والقوات الامنية التي انشرت في شوارع مدينتي اربيل والسليمانية وتقوم بإرشاد المواطنين حول التعليمات الصحية والالتزام بها.



وتقوم الفرق الطبية المنتشرة في مدينتي السليمانية واربيل، بحملة تعقيم ورش المبيدات لتطهير الاماكن والعامة ولحماية سلامة المواطنين وابعاد مخاطر الاصابة بفايروس كورونا عنهم.

