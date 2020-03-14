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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 14 آذار 2020 01:12 م

توقف الحركة في أربيل والسليمانية بشكل كامل بسبب كورونا

أربيل
توفقت الحركة بشكل كامل في مدينتي أربيل والسليمانية، اليوم السبت، بعد قرار وزارة الداخلية بإيقاف تحرك المواطنين للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا.

واقتصرت الحركة بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني على الفرق الطبية والقوات الامنية التي انشرت في شوارع مدينتي اربيل والسليمانية وتقوم بإرشاد المواطنين حول التعليمات الصحية والالتزام بها.

وتقوم الفرق الطبية المنتشرة في مدينتي السليمانية واربيل، بحملة تعقيم ورش المبيدات لتطهير الاماكن والعامة ولحماية سلامة المواطنين وابعاد مخاطر الاصابة بفايروس كورونا عنهم.
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