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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 14 آذار 2020 01:04 م

صحة الرصافة تعلن تسجيل إصابتين جديدتين لامرأتين بفايروس كورونا

كورونا-العراق

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي عن تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا لامرأتين خلال مراجعتهما لمستشفيي الكندي والزعفرانية.

وقال الساعدي في بيان، إن "مستشفى الزعفرانية استقبلت حالة  مرضية لامرأة  تعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة وضيق التنفس  من اهالي المنطقة" ،  وكان لها تاريخ ملامسة مع شقيقة لها وافدة من ايران".

 وأضاف بأن تم اجراء الفحوصات  المختبرية لها لتظهر النتائج موجبة تؤكد اصابتها بالفيروس وتم نقلها الى مستشفى ابن الخطيب لإكمال علاجها وحالتها الصحية العامة جيدة".

وأوضح الساعدي أن "الحالة الثانية لامرأة تبلغ من العمر 72 عاما  من اهالي البياع راجعت مستشفى الكندي لغرض اجراء عملية جراحية وعند إجراء الفحص في العيادة الاستشارية وجد بانها تعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة مع رشح وسعال بسيط وعند الاستفسار منها تبين انها عائدة من ايران قبل اسبوعين".

ولفت إلى أنه "بعد اجراء الفحوصات المختبرية اظهرت النتائج موجبة تؤكد اصابتها بالفيروس علما بأنها تعاني ايضا من ارتفاع ضغط الدم والسكري"، مبينا انه "تم نقلها الى مستشفى ابن الخطيب وهي بحالة صحية مستقرة وتم المباشرة بعلاجها ".

وأفاد الساعدي، بأنه "بعد تسجيل الاصابتين الجديدتين يصبح العدد التراكمي الكلي للحالات التي شخصت في الرصافة 14 حالة تماثل منهم 8 حالات للشفاء  واخرجوا ومتبقي 6 حالات"، مشيرا الى ان "الحالات الست المتبقية بينهم ثلاث حالات  يتماثلون للشفاء وبإشراف كوادر متميزة وكفوءة من ملاكاتنا العاملة في المستشفى.

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