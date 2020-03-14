عالية نصيف تؤكد أهمية تشكيل خلية أزمة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية

طالبت النائبة عالية نصيف بتشكيل خلية أزمة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية ووضع خطط لتفادي أضرارها إلى حين عودة أسعار النفط إلى طبيعتها .

وقالت في بيان اليوم، "إن العجز الكبير في الموازنة المالية في العراق لم يكن من السهل معالجته ولو حتى بشكل جزئي في حال بقاء أسعار النفط على حالها، واليوم بعد الهبوط الحاد في أسعار النفط بات من الصعب جدا تفادي تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتقليل انعكاساتها على الاقتصاد العراقي ".

وأضافت نصيف :" أننا أكدنا مراراً وتكراراً أن منظومة الفساد في العراق تسببت في تخريب الاقتصاد العراقي والعبث به طيلة السنوات الماضية من حيث العقود المليئة بالفساد وبأموال طائلة، بالإضافة إلى فضائح مزاد العملات، وكل هذا الفساد له آثار تراكمية ".

وشددت نصيف على " أهمية تشكيل خلية أزمة تضم خبراء الاقتصاد والشخصيات المعروفة بالحكمة والخبرة كوزير التخطيط نوري الدليمي ووزير النقل الأسبق عامر عبدالجبار والخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح وشخصيات أكاديمية وأساتذة جامعات، وهذه الخلية ستساهم في صناعة قرارات صحيحة تساعدنا على تجاوز الأزمة بأقل قدر من الضرر.