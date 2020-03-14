بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 14 آذار 2020
آخر الأخبار
"مواجهة مفتوحة".. بين واشنطن وإيران ووكلائها في العراق الضربة الأمريكية الكبرى.. النار الأمريكية تحرق حزب الله العراقي لم يتبقَّ من المهلة الدستورية سوى يومين.. والقوى الشيعية عاجزة عن اختيار رئيس وزراء جديد القوى الشيعية تقلب أوراقها القديمة .. آخر الدواء إحياء "التحالف الوطني"!! في ديالى .. 100 تل أثري تنتظر من يزيل التراب عنها لجنة برلمانية تقدم مقترحات لوزارة النفط لمواجهة انخفاض الأسعار "سائرون" يهدد بـ " موقف آخر" في حال عدم حسم ملف رئاسة الحكومة مستشار عسكري: واشنطن أعلنت الحرب على بغداد المالية النيابية : 7 تريليونات دينار العجز المتوقع في رواتب الموظفين والمتقاعدين القبض على ٣ أشخاص من المتاجرين بالحبوب المخدرة في الديوانية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 14 آذار 2020 01:00 م

عالية نصيف تؤكد أهمية تشكيل خلية أزمة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية

عالية نصيف

طالبت النائبة عالية نصيف بتشكيل خلية أزمة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية ووضع خطط لتفادي أضرارها إلى حين عودة أسعار النفط إلى طبيعتها .

 وقالت في بيان اليوم، "إن العجز الكبير في الموازنة المالية في العراق لم يكن من السهل معالجته ولو حتى بشكل جزئي في حال بقاء أسعار النفط على حالها، واليوم بعد الهبوط الحاد في أسعار النفط بات من الصعب جدا تفادي تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتقليل انعكاساتها على الاقتصاد العراقي ".

 وأضافت نصيف :" أننا أكدنا مراراً وتكراراً أن منظومة الفساد في العراق تسببت في تخريب الاقتصاد العراقي والعبث به طيلة السنوات الماضية من حيث العقود المليئة بالفساد وبأموال طائلة، بالإضافة إلى فضائح مزاد العملات، وكل هذا الفساد له آثار تراكمية ".

 وشددت نصيف على " أهمية تشكيل خلية أزمة تضم خبراء الاقتصاد والشخصيات المعروفة بالحكمة والخبرة كوزير التخطيط نوري الدليمي ووزير النقل الأسبق عامر عبدالجبار والخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح وشخصيات أكاديمية وأساتذة جامعات، وهذه الخلية ستساهم في صناعة قرارات صحيحة تساعدنا على تجاوز الأزمة بأقل قدر من الضرر.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
صادق السليطي

لجنة برلمانية تقدم مقترحات لوزارة النفط لمواجهة انخفاض الأسعار 14 آذار 2020 02:49 م

النائب-عن-تحالف-سائرون-غايب-العميري

"سائرون" يهدد بـ " موقف آخر" في حال عدم حسم ملف رئاسة الحكومة 14 آذار 2020 02:44 م

صفاء الأعسم

مستشار عسكري: واشنطن أعلنت الحرب على بغداد 14 آذار 2020 02:42 م

هيثم الجبوري

المالية النيابية : 7 تريليونات دينار العجز المتوقع في رواتب الموظفين والمتقاعدين 14 آذار 2020 02:38 م

السفارة الامريكية في بغداد

السفارة الأمريكية تلغي مواعيد التأشيرات في قنصليتها بأربيل 14 آذار 2020 01:21 م

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء

مستشار رئيس الوزراء: أسعار النفط ستتحسن بحلول الصيف! 14 آذار 2020 12:21 م

عبد المهدي

عبد المهدي غير مقبول وغير مرفوض ! 14 آذار 2020 12:19 م

مجلس النواب

القانونية النيابية تحدد موعد إنجاز الفقرة الوحيدة المتبقية من قانون الانتخابات 14 آذار 2020 12:17 م

التعليقات