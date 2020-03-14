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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 14 آذار 2020 12:58 م

شركة نفط الشمال تكرم فريقها النسوي لكرة القدم لنتائجه المتميزة

نفط الشمال

كرمت الإدارة العامة لشركة نفط الشمال فريقها النسوي لكرة القدم في مبادرة تشجيعية لاستمراره في تحقيق النتائج المتميزة على الصعيد المحلي.

 وقال جمال عبد الجبار أمين سر النادي،" إن هذا التكريم يأتي في اطار النتائج التي حققها الفريق النسوي على الصعيد المحلي ، ويهدف الى تعزيز الثقة بين الادارة وفرقها الرياضية بما يضمن  مواصلة النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية " ، مبينا :" ان هذا التكريم منح الفريق دافعا معنويا اكبر للوصول الى منصات التتويج".

 وأضاف :"أشن هذه المبادرة  تأتي ضمن تحضيرات النادي النسوي للاستحقاقات المقبلة".

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