الشباب والرياضة بصدد معاودة العمل بمشروع ملعب الموصل الأولمبي

أكدت وزارة الشباب والرياضة، أنها بصدد معاودة العمل بمشروع ملعب الموصل الذي توقف العمل به بعد احتلال داعش للمدينة عام 2014 .



وقال مدير عام الدائرة الهندسية والشؤون الفنية في الوزارة نجم عبد الواحد :"إن ملعب الموصل الأولمبي سعة 30 الف متفرج المحال الى شركة اوزنال التركية، من المشاريع المهمة و يخدم شريحة كبيرة من الشباب والرياضيين الذين تعرضوا الى ظروف صعبة بسبب سيطرة عصابات داعش الارهابية على المدينة قبل تحريرها ".



وأضاف :" أن الوزارة في تواصل يومي ومتابعة دقيقة للمشروع بغية الاسراع في اعادة العمل، لاسيما وان الشركة المنفذة قدمت طلبا لاستئناف العمل ".



وأوضح عبد الواحد :" ان الوزارة في طور اعداد ملحق عقد مع الشركة المنفذة لضمان حقوق الطرفين والمصادقة عليه، بعد توقف العمل في مشروع ملعب الموصل الاولمبي خلال المدة الماضية جراء الضائقة المالية واحتلال المدينة من قبل العصابات الاجرامية".