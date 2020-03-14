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السبت, 14 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 14 آذار 2020 12:45 م

11 سائحا أجنبيا يزورون محافظة ذي قار

اهوار
وصل إلى محافظة ذي قار وفد من السواح الأجانب يضم أفرادا من جنسيات مختلفة لزيارة المواقع الأثرية والتاريخية ومناطق الأهوار .

وقال مدير متحف الناصرية عامر عبد الرزاق في تصريح صحفي :" إن وفدا يضم 11 سائحا أجنبيا يمثلون جنسيات مختلفة ، وصل الى محافظة ذي قار عبر مطار البصرة لزيارة المواقع الاثرية والتاريخية في المحافظة".

وبين :" أن السواح قاموا بزيارة متحف الناصرية الحضاري واطلعوا على قاعات المتحف و الاثار المعروضة التي تمثل حقب تاريخ بلاد وادي الرافدين، فضلا عن زيارة مدينة اور الاثرية وزقورتها ، اضافة الى زيارة مناطق الاهوار ".
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