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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 14 آذار 2020 12:21 م

مستشار رئيس الوزراء: أسعار النفط ستتحسن بحلول الصيف!

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء

كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، عن مشاورات يجريها العراق حاليا عن طريق وزارة النفط مع دول منظمة "أوبك"  من اجل عودة اسعار النفط إلى ما كانت عليه، لا سيما انه ثاني منتج للنفط في المنظمة .

 وقال في تصريح صحفي :"إن الحكومة اتخذت جملة من التدابير لمعالجة الازمة في ما يتعلق بالنفقات العامة والالتزامات الرئيسة لمواجهة نقص الموارد "، موضحا :" ان ما ورد من إرشادات وآراء في بيان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية يمثل حلولا مهمة تصب في بلورة سياسات استثنائية لمواجهة الازمة ".

 وتوقع المستشار المالي تحسن أسعار النفط بحلول الصيف المقبل بسبب معاودة الاقتصاد الصيني نشاطه من جديد، الذي سيحرك بدوره الاقتصاد العالمي بشكل أسرع ويخلق فرص طلب على جميع السلع بما فيها الطلب على النفط .

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