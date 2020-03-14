بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 14 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 14 آذار 2020 12:19 م

عبد المهدي غير مقبول وغير مرفوض !

عبد المهدي
أعلن تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، أن الساعات القليلة المقبلة سيتم فيها حسم مسألة اختيار رئيس الوزراء الجديد.
 
وقال القيادي في التحالف نسيم عبدالله في تصريح صحفي :"إن هناك طرحاً من قبل القوى السياسية الشيعية، لمنح الثقة من جديد لعادل عبدالمهدي، لحين اجراء الانتخابات المبكرة، لكن هذا الطرح لم يتم الاتفاق عليه بشكل نهائي او رفضه بشكل نهائي ايضا".
 
وبين عبدالله :"أن "الاجتماعات والحوارات مستمرة بين القوى السياسية الشيعية، وخلال اليومين المقبلين، سيتم حسم اختيار رئيس الوزراء الجديد، ويكون الخيار اما ترشيح مرشح مستقل او دعم اعادة تكليف عادل عبدالمهدي".

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