القانونية النيابية تحدد موعد إنجاز الفقرة الوحيدة المتبقية من قانون الانتخابات

أعلنت اللجنة القانونية النيابية انها تواصل عملها لاستكمال الفقرة الوحيدة المتبقية من قانون انتخابات مجلس النواب الخاصة بالدوائر المتعددة ونوعيتها وعدد المقاعد في كل محافظة ، خلال اسبوعين ، بعد بداية الفصل التشريعي الثاني.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي، في تصريح صحفي :" ان قانون انتخابات مجلس النواب اكتمل من جميع نواحيه ، باستثناء الجدول الذي يخص الدوائر المتعددة" ، مبينا :" ان عدم تمرير الفقرة يعود الى ان العطلة التشريعية بدأت بعد التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب ".

وأضاف الغزي :" أن اللجنة القانونية ستعمل ، في بداية الفصل التشريعي الثاني ، على استكمال الجدول ، وخلال اسبوعين يرسل مشروع القانون الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه" ، موضحاً :" ان الجدول يتضمن نوعية الدوائر المتعددة وعدد المقاعد في كل محافظة وكيفية توزيعها ".