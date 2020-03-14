ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 28 حالة

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 28 حالة، بعد تشخيص 9 حالات جديدة أمس الجمعة .

وقالت الوزارة في بيان إنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم إجراء 251 فحصاً بمعدل 174 في أربيل و67 في السليمانية، وكانت النتيجة وجود 9 حالات موجبة أي حاملة لفيروس كورونا المستجد وهي حالة واحدة في مدينة أربيل و8 في السليمانية، حيث اكتشفت حالة جديدة لرجل يبلغ 48 عاماً من أهالي تويلة في محافظة حلبجة كان عائداً من إيران وخضع للحجر الصحي.

وأوضحت أن مجموع المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 28 حالة بينها حالة وفاة وحالة شفاء.

وأشارت الوزارة إلى ان عدد من خضعوا للحجر الصحي كان 3219 في 30 موقعاً مختلفاً تبقى منهم حالياً 842، بعد خروج 2377 وعودتهم إلى أحضان عائلاتهم إثر انقضاء فترة الحجر.