الصحة تعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بفايروس كورونا في بغداد والمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا في بغداد وعدد من المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان، إن مختبراتها أجرت ٧٦ نموذجا لحالات مشتبه بإصابته في مستشفيات المحافظات المختلفة، مبينة :" ان النتائج الموجبة (الاصابات) ١٠ موزعة ، حالة في النجف (توفيت لاحقا) -ثلاث حالات في بغداد الرصافة -حالة واحدة في مدينة الطب في بغداد، حالة واحدة في الكرخ، حالة واحدة في كربلاء، حالة واحدة في بابل وحالتان في واسط.

وأضافت أن مجموع الإصابات ٩٣، ومجموع حالات الشفاء ٢٤، و الوفيات: ٩.

وأكدت وزارة الصحة والبيئة التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها ، مشددة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة . ودعت الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين حسب القوانين النافذة.



ودعت الوزارة الجميع الى الالتزام الحتمي بارشادات وتوجيهات الوزارة في ما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً لانتقال هذا المرض.