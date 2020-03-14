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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 14 آذار 2020 11:34 ص

نائبة كردية تطالب بإعادة وزارة المرأة في الحكومة المقبلة

يسرى رجب

طالبت كتلة حراك الجيل الجديد النيابية، بضرورة إعادة تفعيل وزارة المرأة في الحكومة المقبلة.

وشددت رئيس الكتلة يسرى رجب على "أهمية إعادة تفعيل وزارة المرأة وإعطاء دور كبير للمرأة العراقية في الحكومة القادمة، لافتة إلى ضرورة تعزيز مبدأ حقوق الإنسان وعدم التعرض على المتظاهرين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين منهم".

وقالت إن "جميع الكتل الكردية متفقة على شروط ومعايير اختيار رئيس الوزراء، مبينة أن الشروط تتضمن بأن تكون الشخصية مقبولة من قبل المتظاهرين، وإلزام المكلف الجديد بدفع مستحقات إقليم كردستان من الموظفين والفلاحين، فضلاً عن إعطاء فرصة للشباب في إدارة البلد".

ولفتت إلى أن الكتل الكردية مع أن يكون رئيس الوزراء مستقلاً وغير متحزب ويعالج المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.

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