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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 14 آذار 2020 11:27 ص

الخربيط: المرحلة المقبلة تحتاج إلى رئيس وزراء قوي

عبد الله الخربيط

أكد عضو تحالف القوى العراقية، عبد الله الخربيط، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رئيس وزراء قوي، لديه علاقات دولية لانتشال العراق من أزمته الاقتصادية.

وقال الخربيط، إن "تحالف القوى لم يقم بمناقشة أي اسم لرئاسة الوزراء، لأن الأمر مناط بالكتل الشيعية ،كونها مكلفة بذلك"، لافتاً الى أن "مشاورات تحالف القوى ستكون لاحقاً، أي بعد توصل الكتل السياسية الشيعية لمرشح لرئاسة الوزراء".

وأضاف أن "العراق بحاجة الى رئيس وزراء فطن وسريع الحركة ويمتلك علاقات دولية في المرحلة المقبلة".

ولفت إلى أن "المرحلة المقبلة تحتاج غلى رئيس وزراء يمتلك المواصفات التي تستطيع انتشال العراق من ازماته الاقتصادية".

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