يونامي: الوقف الفوريّ للتصعيد في العراق هو السبيل الوحيد للمُضي قدماً

دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" إلى الوقف الفوريّ للتصعيد من جميع الأطراف.

وقالت في بيان، إن "السيادة غيرُ قابلةٍ للتجزئة، وإن الهجمات وهجمات الرد بالمثل، بما في ذلك الضربات المتكررة على قوات التحالف الدوليّ- المتواجدة في العراق بدعوةٍ من حكومته لمحاربة داعش - لا تخدم المصلحة العامة للعراق".

وأدانت يونامي "استمرار الخسائر في الأرواح داعية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس تمشّياً مع القانون الدولي".

وأكدت ان "الشراكة والحوار هما السبيل الوحيد لبناء قوة العراق ومنع عودة داعش ولا يُمكن استخدام البلد وشعبه مسرحاً للتنافس بين القوى المختلفة وللصراعات بالوكالة" مشيرة الى إن "العراقيين يستحقون بشدةٍ الاستقرار والسلام.