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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 14 آذار 2020 09:47 ص

كردستان تفرض إجراءً على الوافدين من لبنان

كردستان
قررت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، فرض الحجر على الأشخاص الذي قدموا من لبنان خلال 30 يوماً الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "العراقيين والأجانب الوافدين من لبنان على إقليم كوردستان خلال 30 يوماً الماضية سيوضعون في الحجر الصحي حتى انقضاء المدة التي حددتها وزارة الصحة".

وتقوم السلطات الصحية في إقليم كردستان بالحجر على الأشخاص الوافدين من دول سجلت لديها إصابات بفيروس كورونا وخاصة إيران، وذلك ضمن مساعي الحد من تفشي الفيروس.

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 92، بينها 9 وفيات، و24 حالة تعافٍ.

واتخذت سلطات الإقليم إجراءات وقائية تصاعدية للحد من تفشي الفيروس، حتى وصلت إلى حظر التجوال والتنقل بين المحافظات وغلق الحدود ومنع التجمعات العامة وتعليق الدراسة.
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