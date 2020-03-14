مرجع إيراني: لا يجوز استخدام دواء إسرائيلي لعلاج كورونا إلا إن لم يكن له بديل

صرح المرجع الديني الإيراني "ناصر مكارم شيرازي" رفضه استخدام الدواء المحتمل تطويره من قبل إسرائيل لشفاء المصابين بفيروس كورونا، مشيرا لعدم مشروعية استخدامه إلا في حالة أن لا يكون بديل عن هذا العلاج.

هذا وقد تداولت عدة وسائل إعلام إيرانية عن "شيرازي" في وقت سابق دعوته إلى "الإكثار من قراءة دعاء زيارة عاشوراء وحديث الكساء" للوقاية من كورونا، في الوقت الذي حذّر فيه المكتب الخاص به من انتشار الكثير من الشائعات عبر مواقع تنسب له، لكنها "مزورة بتهدف لتشويه سمعته".

الجدير بالذكر أنه منذ تفشي فيروس كورونا بإيران، قام رجال الدين المتشددون برفضهم إغلاق المزارات الدينية مخالفين بذلك تعليمات وزارة الصحة الإيرانية، مع إصرار العديد من رجال الدين باستمرار الحضور لهذه المزارات لأن قدسيتها ستحمي المواطنين وفق اعتقادهم.