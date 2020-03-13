قائمة من الشروط لحزب بارزاني .. مقابل دعم رئيس الوزراء الجديد

حدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، عددا من الشروط مقابل دعم رئيس الوزراء المقبل في البرلمان.



وقالت عضو الحزب النائبة ميادة النجار في تصريح صحفي :" ان الرئاسات الثلاث في اقليم كردستان لديها تنسيق وتفاهم لتطابق الرؤى مع جميع الاحزاب السياسية في الاقليم، لكي يكون الخطاب الكردي موحدا".



واضافت :" ان الكتل الكردية ستدعم رئيس الوزراء المقبل داخل البرلمان مقابل مراعاة عدة شروط ، اولها ان يكون شخصية مقبولة لدى جميع مكونات الشعب العراقي وخصوصا المكونات الرئيسة (شيعة - سنة - اكراد) ، والشرط الثاني ان يلتزم المرشح بتطبيق الدستور، والثالث ان يراعي الحقوق والمطالب الدستورية لاقليم كردستان".



وتابعت النجار :" من الشروط الاخرى لدعم رئيس الوزراء ان يراعي في تشكيل الحكومة والمشاورات خصوصية الاقليم، وان تكون لديه النية لحل جميع المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد ويحترم الاتفاقات السابقة ،خصوصا مناطق "المادة 140" وحقوق البيشمركة وموازنة الاقليم بحسب الدستور"، مبينة أن "الشرط الاخير هو ان يدرك مشاكل العراق بشكل عام وخصوصا المطالب المشروعة للمتظاهرين في بغداد والمحافظات".

ف.ا