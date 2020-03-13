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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 13 آذار 2020 03:56 م

حقوق الانسان : 3 شهداء وعشرات الجرحى في ساحة الخلاني خلال الاسبوع الماضي

قتل المتظاهرين في العراق

اعلنت  مفوضية حقوق الانسان، انها سجلت سقوط 3 شهداء وعشرات الجرحى باسلحة مختلفة  خلال الاسبوع الماضي  بساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان :" ان بعض المجاميع  تحاول خلق الفتنة والاشتباكات بين المتظاهرين السلميين وقوات الامن ، مما يؤدي الى رد القوات الامنية بالرصاص الحي وقناني الغاز ".

واوضح :" ان بعض الاشخاص يستخدمون قنابل المولوتوف والحجارة واسلحة الصيد  بالاعتداء على القوات الامنية ، فيما يكون رد فعل تلك القوات عبر استخدام  اسلحة الصيد والرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ".

واضاف البياتي :"  ان المفوضية طالبت بفتح تحقيق من قبل الاجهزة المختصة بهذا الشأن لغرض الوصول الى  نتائج حقيقية حول تلك المجاميع التي تحاول اثارة الفتنة والجهات التي تمولها ".

ف.ا
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