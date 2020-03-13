حقوق الانسان : 3 شهداء وعشرات الجرحى في ساحة الخلاني خلال الاسبوع الماضي



اعلنت مفوضية حقوق الانسان، انها سجلت سقوط 3 شهداء وعشرات الجرحى باسلحة مختلفة خلال الاسبوع الماضي بساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.



وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان :" ان بعض المجاميع تحاول خلق الفتنة والاشتباكات بين المتظاهرين السلميين وقوات الامن ، مما يؤدي الى رد القوات الامنية بالرصاص الحي وقناني الغاز ".



واوضح :" ان بعض الاشخاص يستخدمون قنابل المولوتوف والحجارة واسلحة الصيد بالاعتداء على القوات الامنية ، فيما يكون رد فعل تلك القوات عبر استخدام اسلحة الصيد والرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ".



واضاف البياتي :" ان المفوضية طالبت بفتح تحقيق من قبل الاجهزة المختصة بهذا الشأن لغرض الوصول الى نتائج حقيقية حول تلك المجاميع التي تحاول اثارة الفتنة والجهات التي تمولها ".



ف.ا