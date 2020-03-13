نائب كردي : القصف المتكرر للقواعد العسكرية عمل ارهابي يهدف الى جر العراق للحرب



طالب النائب عن كتلة "المستقبل" الكردية سركوت شمس الدين، القوات المسلحة بالرد على الاعمال الارهابية التي تستهدف القواعد العسكرية الموجودة في العراق.



وقال شمس الدين في بيان صحفي :" ان القصف الذي يتكرر في كل مرة على القواعد العسكرية الموجودة في البلد يجب ان يوضع له حد من قبل القوات المسلحة ، كونها اعمالا ارهابية لايمكن السكوت عنها ، سواء كانت من عصابات "داعش"او الجماعات الخارجة عن القانون".



وبين :" ان تلك المجاميع الارهابية تهدد سيادة العراق بافعالهم هذه،لذا فان على القائد العام للقوات المسلحة الايعاز الى القوات المسلحة باتخاذ الاجراء المناسب للرد على القصف المتكرر للقواعد العسكرية ، الذي يهدف الى جر العراق الى حرب لاتحمد عقباها ".



ف.ا