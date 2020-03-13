عاجل| كينث ماكنزي: سنستمر بالوجود في العراق بعد التشاور مع السلطات هناك

كينث ماكنزي: سنستمر بالوجود في العراق بعد التشاور مع السلطات هناك.
ف.ا
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عاجل| كينث ماكنزي: نحذر ايران واذرعها من المساس بقواتنا وقوات التحالف
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عاجل| كينث ماكنزي: لن نسمح لايران واذرعها باستهداف قواتنا وقوات التحالف في العراق
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عاجل| السلطات الصينية تعلن خضوع كل القادمين عبر الرحلات الجوية الدولية لحجر صحي لمدة 14 يوما
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نشطاء الحراك العراقي عن ”مليونية الصدر“ المرتقبة : ستخلف مجازر دموية
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عاجل| رئيس الوزراء الأسترالي: لن نسحب قواتنا من العراق وسنواصل مهمتنا هناك
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زﻳﺎرة ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻮﻓﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺸﻴﻜﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق