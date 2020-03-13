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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 13 آذار 2020 03:25 م

التجارة: لا مخاوف من عدم دخول البصائع المستوردة من مصادر امينة

وزارة التجارة

اكدت وزارة التجارة، ان لا توجد مخاوف من عدم دخول البضائع المستوردة من مصادر امينة ،  نافي اصدار بيان مشترك مع وزارة المالية بشأن دخول مواد مفردات البطاقة التموينية والسلع والبضائع .

وقالت الوزارة  ، ان"البيان الذي تناقلته عدة وسائل اعلام بشأن وجود خزين يكفي لعامين، وهناك مخاوف اقتصادية جراء عدم استقرار اسعار النفط غير صحيح ومفبرك" ،  مشيرة الى ان"جميع المواد الغذائية متوفرة في الاسواق المحلية ولا توجد اي حالة نقص قد تنذر بمخاطر او مخاوف من عدم وجود بعض المواد ".

واضافت الوزارة  ، انها"تعمل على مدار الساعة في مراقبة البضائع والمواد الغذائية التي تدخل الى العراق ، وهناك لجنة لفحص هذه المواد، لضمان ان تاتي من مصادر امينة بعيدة عن فيروس كورونا " ، .

وطمأنت  الوزارة  المواطنين بعدم وجود مخاوف من عدم دخول البصائع المستوردة من مصادر امينة  مبينة ان هناك فحوصات وتدقيق لبيان سلامة المواد الغذائية".

ف.ا
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