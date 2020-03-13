التجارة: لا مخاوف من عدم دخول البصائع المستوردة من مصادر امينة



اكدت وزارة التجارة، ان لا توجد مخاوف من عدم دخول البضائع المستوردة من مصادر امينة ، نافي اصدار بيان مشترك مع وزارة المالية بشأن دخول مواد مفردات البطاقة التموينية والسلع والبضائع .



وقالت الوزارة ، ان"البيان الذي تناقلته عدة وسائل اعلام بشأن وجود خزين يكفي لعامين، وهناك مخاوف اقتصادية جراء عدم استقرار اسعار النفط غير صحيح ومفبرك" ، مشيرة الى ان"جميع المواد الغذائية متوفرة في الاسواق المحلية ولا توجد اي حالة نقص قد تنذر بمخاطر او مخاوف من عدم وجود بعض المواد ".



واضافت الوزارة ، انها"تعمل على مدار الساعة في مراقبة البضائع والمواد الغذائية التي تدخل الى العراق ، وهناك لجنة لفحص هذه المواد، لضمان ان تاتي من مصادر امينة بعيدة عن فيروس كورونا " ، .



وطمأنت الوزارة المواطنين بعدم وجود مخاوف من عدم دخول البصائع المستوردة من مصادر امينة مبينة ان هناك فحوصات وتدقيق لبيان سلامة المواد الغذائية".



ف.ا