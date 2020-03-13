بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 13 آذار 2020
آخر الأخبار
البكاء على اطلال التعليم قائمة من الشروط لحزب بارزاني .. مقابل دعم رئيس الوزراء الجديد حقوق الانسان : 3 شهداء وعشرات الجرحى في ساحة الخلاني خلال الاسبوع الماضي نائب كردي : القصف المتكرر للقواعد العسكرية عمل ارهابي يهدف الى جر العراق للحرب عاجل| كينث ماكنزي: المواقع التي ضربت اليوم هي مواقع للارهاب عاجل| كينث ماكنزي: سنستمر بالوجود في العراق بعد التشاور مع السلطات هناك عاجل| كينث ماكنزي: نحذر ايران واذرعها من المساس بقواتنا وقوات التحالف عاجل| كينث ماكنزي: لن نسمح لايران واذرعها باستهداف قواتنا وقوات التحالف في العراق التجارة: لا مخاوف من عدم دخول البصائع المستوردة من مصادر امينة صحة نينوى تنفي تسجيل حالة وفاة لمصابة بفيروس كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 13 آذار 2020 03:13 م

العراق يعلن تسليم 112 طفلاً اذربيجانياً كانوا مودعين مع امهاتهم المنتميات لداعش في السجون

وزارة الخارجية العراقية


أعلنت وزارة الخارجية ، ، تسليم 112 من أطفال تنظيم داعش.

 وقالت في بيان، ان "الوزارة شاركت بعمليّة تسليم (112) من أطفال تنظيم داعش الإرهابيّ من الجنسيّة الآذربيجانيّة كانوا مُودَعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل القضاء العراقيّ؛ لانتمائهنّ إلى تنظيم داعش الإرهابيّ".

وتابع البيان "يأتي ذلك في إطار الجُهُود التي تبذلها السلطات العراقيّة المُختصّة لإنهاء ملفّ الدواعش وعوائلهم".

وأضاف "وبقدر تعلق الأمر بوزارتنا فقد كان لدينا تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الخارجية الأذرية، وسفارتها لدى بغداد بهذا الشأن"، مشيرا بالقول "وقد جرت عملـيّة الترحيل بحُضُور ممثل مجلس القضاء الأعلى، ومُمثلي السفارة الأذريّة، وممثل من دائرة المراسم في وزارتنا".

وقال البيان "وبترحيل هذه الدفعة من الأطفال يصل العدد الكلّي إلى 940 طفلاً من مُختلِف الجنسيّات، منهم (248) طفلاً أذريّاً".

وجددت الخارجيّة دعوتها "لجميع الدول ممَّن لديها رعايا أطفال من المحكومات، أو أحداث انتهت مُدَّة محكوميتهم إلى التنسيق مع وزارة الخارجيَّة عبر سفاراتنا المُنتشِرة في العالم؛ لغرض تسلّمهم".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ميادة نجاح

قائمة من الشروط لحزب بارزاني .. مقابل دعم رئيس الوزراء الجديد 13 آذار 2020 04:00 م

سركوت شمس الدين

نائب كردي : القصف المتكرر للقواعد العسكرية عمل ارهابي يهدف الى جر العراق للحرب 13 آذار 2020 03:52 م

عاجل 1

عاجل| كينث ماكنزي: المواقع التي ضربت اليوم هي مواقع للارهاب 13 آذار 2020 03:49 م

عاجل 1

عاجل| كينث ماكنزي: سنستمر بالوجود في العراق بعد التشاور مع السلطات هناك 13 آذار 2020 03:47 م

عاجل 1

عاجل| كينث ماكنزي: نحذر ايران واذرعها من المساس بقواتنا وقوات التحالف 13 آذار 2020 03:45 م

عاجل 1

عاجل| كينث ماكنزي: لن نسمح لايران واذرعها باستهداف قواتنا وقوات التحالف في العراق 13 آذار 2020 03:43 م

دومنيك راب

بريطانيا : الرد على الهجوم ضد قوات التحالف في العراق جاء سريعاً ومتكافئاً 13 آذار 2020 03:10 م

علي التميمي

التميمي : أمام رئيس الجمهورية 45 يوما لتكليف مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء 13 آذار 2020 02:36 م

التعليقات