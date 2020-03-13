العراق يعلن تسليم 112 طفلاً اذربيجانياً كانوا مودعين مع امهاتهم المنتميات لداعش في السجون





أعلنت وزارة الخارجية ، ، تسليم 112 من أطفال تنظيم داعش.



وقالت في بيان، ان "الوزارة شاركت بعمليّة تسليم (112) من أطفال تنظيم داعش الإرهابيّ من الجنسيّة الآذربيجانيّة كانوا مُودَعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل القضاء العراقيّ؛ لانتمائهنّ إلى تنظيم داعش الإرهابيّ".



وتابع البيان "يأتي ذلك في إطار الجُهُود التي تبذلها السلطات العراقيّة المُختصّة لإنهاء ملفّ الدواعش وعوائلهم".



وأضاف "وبقدر تعلق الأمر بوزارتنا فقد كان لدينا تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الخارجية الأذرية، وسفارتها لدى بغداد بهذا الشأن"، مشيرا بالقول "وقد جرت عملـيّة الترحيل بحُضُور ممثل مجلس القضاء الأعلى، ومُمثلي السفارة الأذريّة، وممثل من دائرة المراسم في وزارتنا".



وقال البيان "وبترحيل هذه الدفعة من الأطفال يصل العدد الكلّي إلى 940 طفلاً من مُختلِف الجنسيّات، منهم (248) طفلاً أذريّاً".



وجددت الخارجيّة دعوتها "لجميع الدول ممَّن لديها رعايا أطفال من المحكومات، أو أحداث انتهت مُدَّة محكوميتهم إلى التنسيق مع وزارة الخارجيَّة عبر سفاراتنا المُنتشِرة في العالم؛ لغرض تسلّمهم".



ف.ا