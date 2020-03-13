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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 13 آذار 2020 02:45 م

الفتلاوي : أكثر من 38 مليار دينار بذمة وزارة المالية للفلاحين في النجف

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بين النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل الفتلاوي، الجمعة، ان وزارة المالية بذمتها اكثر من 38 مليار دينار مستحقات للفلاحين لمحصول الشلب، مشددا على ضرورة دفع هذه المبالغ من اجل تطوير الأراضي الزراعية وادامتها.

وقال الفتلاوي في تصريح لـه ، ان “مستحقات الفلاحين بلغت 38 مليار دينار، حيث لم تتسلم هذه الشريحة مستحقاتها على الرغم من العمل والجهد الذي بذلته في الزراعة وزيادة الإنتاج”.

وأضاف ان “مستحقات الفلاحين الخاصة بمحصول الشلب تتحمل مسؤوليتها وزارة المالية، اذ يتوجب ان تقوم بتسليم هذه المبالغ الى أصحابها في النجف الاشرف”.

وبين ان “الأراضي الزراعية بحاجة الى الأسمدة والاعمال الأخرى من حيث الحراثة والسقي، وبالتالي فهي تحتاج الى مبالغ من اجل ان يقوم الفلاح بتطوير ارضه بهدف زيادة الإنتاج”.

ع د

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