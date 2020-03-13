بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 13 آذار 2020
آخر الأخبار
البكاء على اطلال التعليم قائمة من الشروط لحزب بارزاني .. مقابل دعم رئيس الوزراء الجديد حقوق الانسان : 3 شهداء وعشرات الجرحى في ساحة الخلاني خلال الاسبوع الماضي نائب كردي : القصف المتكرر للقواعد العسكرية عمل ارهابي يهدف الى جر العراق للحرب عاجل| كينث ماكنزي: المواقع التي ضربت اليوم هي مواقع للارهاب عاجل| كينث ماكنزي: سنستمر بالوجود في العراق بعد التشاور مع السلطات هناك عاجل| كينث ماكنزي: نحذر ايران واذرعها من المساس بقواتنا وقوات التحالف عاجل| كينث ماكنزي: لن نسمح لايران واذرعها باستهداف قواتنا وقوات التحالف في العراق التجارة: لا مخاوف من عدم دخول البصائع المستوردة من مصادر امينة صحة نينوى تنفي تسجيل حالة وفاة لمصابة بفيروس كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 13 آذار 2020 02:36 م

التميمي : أمام رئيس الجمهورية 45 يوما لتكليف مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء

علي التميمي

اكد الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، ان رئيس الجمهورية يمتلك 30 يوما إضافية في حال انتهاء مدة الـ 15 يوما لتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء، لافتا الى ان رئيس الجمهورية سيتمكن من اختيار الشخصية التي يجدها مناسبة لرئاسة الحكومة في حال انقضاء المدة المذكورة من دون تقديم أي مرشح.

وقال التميمي في تصريح له ، ان “رئيس الجمهورية وفي حال اخفق خلال مدة الـ 15 يوما بتكليف مرشح من الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، فأنه سيحصل على مدة 30 يوما أخرى وهي المدة التي يقوم بها رئيس الوزراء بتقديم حكومته”.

وأضاف ان “مدة الـ 30 يوما هي من ضمن فترة الـ 15 يوما التي يجب ان يكلف خلالها رئيس وزراء، أي ان رئيس الجمهورية يستطيع الاستمرار بمحاولة تكليف مرشح لرئاسة الحكومة، شريطة ان لايتجاوز المكلف ماتبقى من هذه المدة لتقديم حكومته”.

وبين ان “الاخفاق بتجاوز مدة الـ 15 و 30 يوما التي من المقرر ان يكلف بها مرشح ويختار حكومته، ستطبق في هذه الحالة المادة 81 من الدستور حيث يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء في إدارة البلد بمرسوم جمهوري، وعندها يستطيع رئيس الجمهورية اختيار مرشح بعيد عن الأحزاب لرئاسة مجلس الوزراء”.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ميادة نجاح

قائمة من الشروط لحزب بارزاني .. مقابل دعم رئيس الوزراء الجديد 13 آذار 2020 04:00 م

سركوت شمس الدين

نائب كردي : القصف المتكرر للقواعد العسكرية عمل ارهابي يهدف الى جر العراق للحرب 13 آذار 2020 03:52 م

عاجل 1

عاجل| كينث ماكنزي: المواقع التي ضربت اليوم هي مواقع للارهاب 13 آذار 2020 03:49 م

عاجل 1

عاجل| كينث ماكنزي: سنستمر بالوجود في العراق بعد التشاور مع السلطات هناك 13 آذار 2020 03:47 م

عاجل 1

عاجل| كينث ماكنزي: نحذر ايران واذرعها من المساس بقواتنا وقوات التحالف 13 آذار 2020 03:45 م

عاجل 1

عاجل| كينث ماكنزي: لن نسمح لايران واذرعها باستهداف قواتنا وقوات التحالف في العراق 13 آذار 2020 03:43 م

وزارة الخارجية العراقية

العراق يعلن تسليم 112 طفلاً اذربيجانياً كانوا مودعين مع امهاتهم المنتميات لداعش في السجون 13 آذار 2020 03:13 م

دومنيك راب

بريطانيا : الرد على الهجوم ضد قوات التحالف في العراق جاء سريعاً ومتكافئاً 13 آذار 2020 03:10 م

التعليقات