حقوق الانسان تصف ارتفاع أعداد وفيات كورونا في البلاد نسبة للإصابات الامر بالمقلق







وصفت مفوضية حقوق الانسان ارتفاع أعداد وفيات كورونا في البلاد نسبة للإصابات بالامر المقلق





وقالت المفوضية في بيان لها إنه" وفقا لتقارير لجنة الامر الديواني (55) التي اعلنت فيها ارتفاع اعداد الاصابات في العراق الى (83) حالة ، بينها (8) وفيات بضمنها اقليم كردستان وهو ما يشكل نسبة (10/1) من مجمل الاصابات ، وهذا وبحسب المقاييس الاحصائية الطبية يمثل " مصدرا" للقلق.

ودعت المفوضية"اللجان المعنية لأتخاذ المزيد من الاجراءات الصارمة والوقائية والتثقيفية لحماية المجتمع من الخطر المحدق به ، واطلاق الاموال الكافية لتهيئة وتأهيل اكبر عدد من مراكز الايواء والحجر والتشخيص والمختبرات الطبية في مراكز المدن والاقضية والنواحي تعمل على مدار الساعة مع زيادة اعداد الفرق المدربة المتخصصة في الاسعاف الفوري وبما يبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين وذويهم ومراعاة حقوق الانسان عند تنفيذ الاجراءات الوقائية والعلاجية ودفن الموتى.

وشددت على "أهمية قيام الجهات المعنية بتعزيز مهام الوقاية ومراقبة العائدين من دول الجوار بشكل شبه يومي داعين المواطنين ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصحية واخذها على محمل الجد ، والأبتعاد عن التجمعات بكل اشكالها على اعتبار ان الخطر لايميز بين فئة واخرى خدمة للصالح العام.