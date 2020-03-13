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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 13 آذار 2020 11:54 ص

ايقاف الرحلات الجوية المباشرة بين العراق ولبنـان

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ايقاف الرحلات الجوية المباشرة بين العراق ولبنـان


اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إيقاف الرحلات المباشرة بين العراق ولبنان ، واقتصار الرحلات على العودة حصراً لغاية يوم الاثنين المقبـل ١٥ آذار.

 وقالت في بيان ان هذا الاجراء ياتي على خلفية تصاعد مخاطر تفشي حالات الاصابة بفيروس كورونـا.
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