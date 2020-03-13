ايقاف الرحلات الجوية المباشرة بين العراق ولبنـان

اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إيقاف الرحلات المباشرة بين العراق ولبنان ، واقتصار الرحلات على العودة حصراً لغاية يوم الاثنين المقبـل ١٥ آذار. وقالت في بيان ان هذا الاجراء ياتي على خلفية تصاعد مخاطر تفشي حالات الاصابة بفيروس كورونـا. Copy أخبار متعلقة سوق العراق للاوراق المالية يوقف نشاطاته بسبب كورونا كورونا يوقف حركة قطارات المسافرين بين بغداد والبصرة محطة قطار الفلوجة : لهذه الاسباب توقفت الرحلات الى بغداد إيران تقع بين شقي الرحى.. احتجاجات العراق ولبنان مع تصاعد حدة الضغوط الإقليمية والدولية نيويورك تايمز : انتفاضتا العراق ولبنان تقلقان طهران رصاص حي وغاز مسيل للدموع وميليشيات.. نصائح لتجنب الخطر في مظاهرات العراق