ايقاف الرحلات الجوية المباشرة بين العراق ولبنـان





اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إيقاف الرحلات المباشرة بين العراق ولبنان ، واقتصار الرحلات على العودة حصراً لغاية يوم الاثنين المقبـل ١٥ آذار.



وقالت في بيان ان هذا الاجراء ياتي على خلفية تصاعد مخاطر تفشي حالات الاصابة بفيروس كورونـا.